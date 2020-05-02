Denetimler havadan görüntülendi
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Denetimler havadan görüntülendi

Denetimler havadan görüntülendi
02.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:58

Denetimler havadan görüntülendi Muğla'nın Bodrum ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri 24 saat denetleme yapıyor.

Denetimler havadan görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri 24 saat denetleme yapıyor. Polis ekipleri, Jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin denetlemeleri havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulan Bodrum'da güvenlik güçleri kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmıyor. Güvenlik güçlerinin denetimleri havadan görüntülendi. Turgutreis mahallesinde jandarma ekipleri anons çekerek vatandaşların sokağa çıkmaması için uyarılarda bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ise deniz kıyısında sahil şeritlerini kontrol ettiği görüldü. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sokağa çıkan vatandaşlara tutanak tutarak işlem yaptı. Denetimler dronelarla havadanda görüntülendi.

Denetimler havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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