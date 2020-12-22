Denetimler gölde ve karada devam ediyor
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Denetimler gölde ve karada devam ediyor

22.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:33
Denetimler gölde ve karada devam ediyor

Su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığının önlenmesi için Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından denetimler hem gölde hem de karada devam ediyor.

Su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığının önlenmesi için Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından denetimler hem gölde hem de karada devam ediyor.

Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için Eğirdir Su Ürünleri Kontrol Ekipleri denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Eğirdir Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir'de faaliyet gösteren perakende satış yerleri, Eğirdir Limanında bulunan balıkçı tekneleri ve av araçları ile gölde faaliyet gösteren balıkçıların denetimleri gerçekleştirildi.

Eğirdir Su Ürünleri Kontrol Ekipleri yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, perakende balık satış işletmeleri, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ve avcılara su ürünleri yasak ve sınırlandırmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, denetimlerin de gece gündüz devam edeceğini bildirdiler. - ISPARTA

Denetimler gölde ve karada devam ediyor
Denetimler gölde ve karada devam ediyor
Denetimler gölde ve karada devam ediyor
Denetimler gölde ve karada devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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