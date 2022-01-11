Denetimler devam ediyor

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık dahil birçok konuda detaylı denetimde bulunuyor. Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk haftasında gün ve saat belirlemeden ani bir şekilde yapılan denetimlerde 127 işyerini ziyaret etti. Son kullanma tarihi, kaldırım işgali, genel temizlik, gramaj, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan ekipler, denetimlerde 24 işletmeye durum tespit tutanağı tanzim etti. Kusuru ve eksiği tespit edilen 5 işletmeye idari yaptırım karar tutanağı tanzim eden zabıta ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca satışa arz edilen ürünlerde fiyat etiketi bulundurmayan ve reyon fiyatı ile kasa fiyatının müşteri aleyhine farklı olması sebebiyle 3 işletmeye de tespit tutanağı düzenleyerek gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderdi. Düzenli olarak kent merkezindeki işyerlerinde kontroller yapan zabıta ekipleri, kasa fiş ve faturalarını ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştıran ekipler, olumsuzluk görülmesi durumunda tutanak tutuyor ve bu tutanak İl Ticaret Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Müdürlük tarafından ise ilgili firma veya marketlere idari işlem uygulanıyor. - NEVŞEHİR

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