Denetimler Çarşamba'da da devam etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denetimler Çarşamba'da da devam etti

16.10.2020 18:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:29
Denetimler Çarşamba'da da devam etti

Maske, mesafe ve hijyen denetimi Çarşamba ilçesinde de gerçekleştirildi.

Maske, mesafe ve hijyen denetimi Çarşamba ilçesinde de gerçekleştirildi.

81 ilde yapılan korona virüs denetimleri Çarşamba'da da aralıksız olarak devam ediyor. İlçede yapılan denetimlere Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman katıldı.

Kaymakam Yıldırım gerçekleştirilen denetimlerde sıklıkla maske kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. - SAMSUN

Denetimler Çarşamba'da da devam etti
Denetimler Çarşamba'da da devam etti
Denetimler Çarşamba'da da devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Süleyman Soylu Engin Yıldırım Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Cansu Dere Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Eddie Newton Sergen Yalçın Garry Rodrigues Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denetimler Çarşamba'da da devam etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 18:29:48. #1.15#
title