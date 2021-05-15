- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
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- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi Ramazan Bayramı'nın son gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın son gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bayramın son gününde sokakların boş kaldığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürüyor. Polis ekipleri de kapanma günlerinde vatandaşların kısıtlama kurallarına uyup uymadığını denetlemeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'un farklı bölgelerinde kurulan uygulama noktalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoldan geçen araçları durdurarak yolcu ve sürücülerin izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Helikopterle havadan görüntülendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Polis helikopteriyle havadan görüntülenen denetimde kapanma noktalarındaki ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul sokakların boş kaldığı görüldü.

- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi
- İstanbul'da helikopter destekli kısıtlama denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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