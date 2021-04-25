DENETİMLER ARTTI, SAHİL BOŞALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DENETİMLER ARTTI, SAHİL BOŞALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, soluğu sahilde aldı.

ANTALYA'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, soluğu sahilde aldı. Sahilde polisin denetiminin sıklaşmasıyla önceki haftalara göre yoğunluğun azaldığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 301.65'ya ulaşan Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentte hava sıcaklığı 23 dereceye ulaşınca kısıtlamadan muaf olan turistler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise kumların üzerinde yatarak güneşlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'İnsanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz açıklaması sonrasında polis ekipleri, sahilde ve sahil bandında denetimini sıklaştırdı. Önceki haftalarda kısıtlama günlerinde dahi kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden sahilde denetimlerle birlikte yoğunluğun azaldığı görüldü.

Kavşaklarda uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

DENETİMLER ARTTI, SAHİL BOŞALDI
DENETİMLER ARTTI, SAHİL BOŞALDI
DENETİMLER ARTTI, SAHİL BOŞALDI
DENETİMLER ARTTI, SAHİL BOŞALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Sokak ortasında yanındaki kadını döven adamı uyardı, hastanelik oldu
Sokak ortasında yanındaki kadını döven adamı uyardı, hastanelik oldu
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Ömer Ali Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DENETİMLER ARTTI, SAHİL BOŞALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 21:30:54. #1.14#

title