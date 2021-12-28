Denetime gidilen işletmede 'sahte alkol' bulundu

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri ve ilçe tarım ekiplerinin Türkiye Geneli Alkol Denetim uygulamasında bir işletmede yapılan kontrolde toplam 10 litre sahte alkol ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Manavgat ilçesi, Side Mahallesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi, Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım Ekipleri tarafından Türkiye Geneli Alkol Denetim uygulamasında kapsamında bir işletmede yapılan kontrolde, 5 litre el yapımı viski, 5 litre el yapımı rakı ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli İ.Ç. hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA