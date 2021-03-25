Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı etkili oldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezleri ile köylere denetimlere giden İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolda kaldı. Kara saplanan Özel İdare Aracının yardımına ise yine özel idareye ait grayder yetişti. Yolun açılması ile birlikte görevli ekipler denetimlerini sürdürdü.

Yolda kalan Özel İdare aracının sürücüsü Hulisi Taş, staplize yola girince kara saplandıklarını söyledi. Aracı saplandığı yerden kürekler yardımı ile çıkarmaya çalışan Ümit Kuru ise "Kar yollarda çok yok ama arazide tipi yolları kapatmış" dedi.

Tipi nedeniyle tır yan yattı

Ankara Kayseri kara yolu üzeri 30. kilometrede M.A. yönetimindeki 06 VBJ 91 plakalı tırda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yan yattı.

Şiddetini arttırarak devam eden kar yağışı ile birlikte Özel İdare ekipleri köy yolarında sıkıntı yaşanması için sahada çalışmalarına başladı.

İl genelinde 102 köy yolu kapalı. Akpınar ilçesinde 15 Akçakent ilçesinde 13 Boztepe ilçesinde 12 Çiçekdağı ilçesinde 40 Mucur ilçesinde 5 Merkeze bağlı 17 köyde yollar kapandı.

Ekipler kapalı alanların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı
Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı
Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı
Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:08:03. #1.16#
title