Denetime çıkan kaymakamdan endişe veren açıklama
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Denetime çıkan kaymakamdan endişe veren açıklama

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı tatili ile birlikte vaka sayılarının artması üzerine Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ilçe merkezinde denetime çıktı.

Denetime çıkan kaymakamdan endişe veren açıklama
06.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:44

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı tatili ile birlikte vaka sayılarının artması üzerine Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ilçe merkezinde denetime çıktı. Kaymakam Çorumluoğlu günlük vaka sayısının 20-30'a çıkabileceği endişesini taşıdıklarını belirterek "Yarın ne yazık ki bazı alanları karantina altına almış olabiliriz" dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilde kontrollü sosyal hayat döneminde "sağlık için, hepimiz için" sloganı ile başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde korona virüse karşı alınan tedbirleri denetledi. Denetim öncesinde Kdz. Ereğli Kaymakamlığı önünde gazetecilere açıklama yapan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ilçe genelinde her gün yeni 3-4 vaka geldiğini ve bu rakamın günlük 20-30 olabileceğini söyledi.

Bu rakamların yaşanan tecrübelere göre daha da artmasından endişe duyduklarını belirten Çorumluoğlu, rakamlar arttığı takdirde bazı alanları karantina altına alabileceklerini ifade etti.

Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Özellikle Kurban Bayramı'nı kötü geçirdik doğruyu söylemek gerekirse. Burayı hem sahillerdeki vatandaşlarımız açısından, hem de bayramlaşma anlamında, hem de düğünler olarak kötü geçirdik. Bunun yansıması 10-15 gün içinde ilçemizde olacaktır. Böyle bir yansımayı bekliyoruz. Virüs gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Bulaşıcılığı konusunda biraz önce yaptığımız değerlendirmede arkadaşlarımız daha da arttığını söylediler. Dolayısıyla kıştan önce bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Eğer kıştan önce bu meseleyi çözemezsek, daha sıkıntılı, daha ölümcül sorunlarla karşı karşıya gelebiliriz. Ereğli özelinde rakamlara bakıldığında günlük 2-3 rakamları geliyor. Sadece bayramda bir gün 4 rakamı geldi. Ama bu bizi yanıltmasın. Tecrübeyle sabittir, bu vakalar 3-4 gibi geliyor, yayılmaya bir başladığı zaman 20-30 bir yerde görülüyor. Nitekim biz bu rakamları Zonguldak'ta görüyoruz. Ceza konusuna gelirse, 3 düğün için de cezai işlem uygulanıyor, sosyal mesafeye uymadıkları ve kalabalık oldukları için. 3 düğüne ceza yazmak zorunda kaldık. Ereğli'deki vefat sayımız halen 4. Okullarımız için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda gerekli hazırlıkları da yapıyoruz. Ama bakanlığın aldığı kararlara hepimiz beraberce uyacağız. Yatan ağır hastamız yok. Sağlık Bakanlığında şöyle bir değişiklik yapıldı; eğer sizde Covid virüsü tespit edildiyse, pnömaniniz gelişmediyse, zatürre gelişmediyse, hastanede yatırmadan eve gönderiyoruz. Hastanemiz şu anda kontrol edilebilir düzeyde, bir sıkıntımız yok. Çünkü bazı hastaneler ne yazık ki kışın ki zamana döndüler, bizim hastanemizde bu sıkıntı yok. Şu ana kadar bize böyle bir şey gelmedi. Bakanlığımızın da bir açıklaması yok. Dün o haberi gördüm ama bize resmen ulaşan bir haber yok. Zannediyorum bakanlığımızın bundan sonraki uygulama metodu bölgesel ve noktasal karantinaya alma şeklinde olacak. Yani daha önceki karantina tedbirleri gibi olacak. Bu şu açıdan önemli; köyleri ziyaretimde de söyledim. Bir köyün hatası yüzünden bütün ilçe, bir ilçenin hatası yüzünden bütün il sıkıntıya giriyor. Ama bundan sonra bir köyde bir hata olduysa, o köyü karantinaya alıp orada bu hastalıkla mücadele metodunu seçeceğiz. Bugünlerdeki artış, bayramdan önceki hareketliliğin artışı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerden erkenden tatile gelen kişilerin etkisi. Bunun ben ayrıntısını vermeyeyim. 7 ila 14 gün arasında bu sıkıntıyı tekrar yaşıyoruz. İnsanlar ne kadar çok gezerse, seyahat ederse bu artış bu kadar fazla olacak. Biraz önce ilçe sağlık müdürümüz gerekli bilgileri verdi. Özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlarımızla sohbetlerimizde kendimizi korumamız gerekiyor. İlçede şu anda karantina uygulanan bir yer yok. Son rakamları paylaşmayayım. Yüzün üzerinde olduğunu söyleyeyim. Toplam rakam bu. Ereğli olarak da bu şekilde kalmasını temenni ediyorum ama tekraren söylüyorum. Rakamın azlığı bizi şaşırtmasın. Bir çırpıda rakam az oluyor, bir günde 20-30 oluyor. O manada biz bugün belki rahat olabiliriz ama yarın ne yazık ki bazı alanları karantina altına almış olabiliriz."

Çorumluoğlu ve beraberindekiler, daha sonra kaymakamlık binasının bulunduğu bölgeden başlamak üzere, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda denetimler gerçekleştirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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