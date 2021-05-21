DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE BEKÇİLERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 2 BEKÇİ YARALI

BAĞCILAR'da polisin, 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, kaçışını sürdürdüğü sırada Küçükçekmece'de denetim yapan gece bekçilerine çarptı.

BAĞCILAR'da polisin, 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, kaçışını sürdürdüğü sırada Küçükçekmece'de denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 bekçiden birisinin bacağı koptu, diğer bekçi ise yaralandı. Şüpheli sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Bağcılar'da devriye gezen polis ekipleri, Önder Çınar'ın kullandığı 34 JDD 85 plakalı otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi. Şüpheli, Halkalı Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçisi yola savruldu. Kaçan otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir bekçinin bacağının dizden koparak ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar'ı kaza sonrası gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

MESLEKTAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Öte yandan, meslektaşlarının yaralandığını haberini alan polis ve bekçiler de olay yerine koştu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, caddeyi trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanması sonucu, kazaya karışan otomobil kaldırıldı, yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı