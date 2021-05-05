Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı
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Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı

Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakaladı.

Denizli'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakaladı. Alkolmetreye kesik kesik üfleyerek polis ekiplerini çileden çıkaran sürücünün 2.88 promil alkollü olduğu belirlenirken, "Benim devletim her şeyin üstündedir" diyerek kendini savundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tam kısıtlamada denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan 20 GK 935 plakalı araç sürücüsü Kadir Baykın kısa sürede yakayı ele verdi. Aşırı alkollü olan Baykın ayakta durmakta zorlanırken polis ekiplerine taşkınlık yaparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin alkol metreye üflemesini istediğinde üflemeyi reddeden Baygın ardından kesik kesik üfleyerek sonucun çıkmasını istemedi. Polis ekibinin en sonunda üflemezsen işlem yaparım demesi ardından alkolmetreye üfleyen Baykın'ın 2.88 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ekipler Baykın'ı karakola götürmek için ikna etmeye çalışsa da çabası yetersiz kaldı. Aşırı şekilde alkollü olan Baykın kendisine sorulan soruları dakikalarca düşünerek cevap verirken kimliğini ise uzun uğraşlar sonucu cüzdanından buldu. Ekipler alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasından, dur ihtarına uymamaktan, alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 11 bin TL cezai işlem uyguladı. Ramazan baygın ifadesi alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, "Benim devletim her şeyin üstündedir" diyerek kendini savundu. Baygın'ın aracı ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. - DENİZLİ

Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı
Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı
Denetimden kaçan alkollü sürücü polisi çileden çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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