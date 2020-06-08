Denetimde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi yaralandı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol denetimi yapan trafik polisine hafif ticari araç çarptı.
08.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:08
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol denetimi yapan trafik polisine hafif ticari araç çarptı. Yaralanan trafik polisi tedaviye, sürücü gözaltına alındı.
- Kocaeli
Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fatih K. idaresindeki 34 LU 1456 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde trafik denetimi yapan trafik polisi Yusuf D.'ye çarptı. Trafik polisi, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralı polis Yusuf D., denetim noktasında bulunan meslektaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Hafif ticari aracın sürücüsü Fatih K. da gözaltına aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Kaynak: DHA