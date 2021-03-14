Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta otogarda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta otogarda yakalandı

14.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:46
Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta otogarda yakalandı

Samsun'da filyasyon ekibinin evine yaptığı kontrolde evde bulunmayan korona virüslü hasta, jandarma tarafından otogarda yakalandı.

Samsun'da filyasyon ekibinin evine yaptığı kontrolde evde bulunmayan korona virüslü hasta, jandarma tarafından otogarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki R.Ş., korona virüs tahlili pozitif çıkınca evinde tedavi ve karantina altına alındı. Filyasyon ekipleri tarafından FİTAS uygulaması dahilinde yapılan karantina denetiminde şahsın ikametine gidildiğinde burada olmadığı tespit edildi. Olay jandarmaya haber verildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri evinde olmayan korona virüslü hasta R.Ş.'yi bulmak için alarma geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu R.Ş.'yi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşlı adam savcının talimatı doğrultusunda jandarma gözetiminde sağlık ekipleri tarafından Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na götürülerek burada karantina altına alındı. R.Ş. hakkında pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle adli soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri de 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 'karantina kuralını ihlal etmekten' 3 bin 469 lira da para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Halis Özkahya Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta otogarda yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:49:58. #1.14#
title