Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
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Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu

KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin, D-100 karayolunda yaptığı denetimde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

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KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin, D-100 karayolunda yaptığı denetimde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 262,11'e yükselen Kocaeli'de bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun önlem alındı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetim yaptı. Kontrol noktaları oluşturan ekipler, yoldan geçen tüm araçları durdurarak, içerisinde bulunan kişilerin izin belgelerini kontrol etti. D-100 karayolu üzerinde her aracın tek tek kontrol edilmesi nedeniyle yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu. 


Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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