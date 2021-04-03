Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu

KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin, D-100 karayolunda yaptığı denetimde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin, D-100 karayolunda yaptığı denetimde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 262,11'e yükselen Kocaeli'de bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun önlem alındı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetim yaptı. Kontrol noktaları oluşturan ekipler, yoldan geçen tüm araçları durdurarak, içerisinde bulunan kişilerin izin belgelerini kontrol etti. D-100 karayolu üzerinde her aracın tek tek kontrol edilmesi nedeniyle yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR