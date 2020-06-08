Denetimde bulunan trafik polisine çarptı
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Denetimde bulunan trafik polisine çarptı

Denetimde bulunan trafik polisine çarptıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol üzerinde denetimde bulunan trafik polisine hafif ticari araç çarptı.

08.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:10

Denetimde bulunan trafik polisine çarptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol üzerinde denetimde bulunan trafik polisine hafif ticari araç çarptı. Yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fatih K. idaresindeki 34 LU 1456 plakalı hafif ticari araç, yol üzerine trafik denetimi yapan trafik polisi Yusuf D.?ye çarptı. Trafik polisi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü olay yerinde durdu. Uygulama noktasında bulunan polislerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan trafik polisi Yusuf D.?ye ilk müdahalede bulundu. Trafik polisi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Fatih K.?yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denetimde bulunan trafik polisine çarptı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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