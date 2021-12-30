Denetim üstüne denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denetim üstüne denetim

Denetim üstüne denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala vatandaşın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımı için üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini adeta abluka altına alarak, denetimlerini gerçekleştiriyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala vatandaşın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımı için üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini adeta abluka altına alarak, denetimlerini gerçekleştiriyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda denetim personeli halkın daha sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun gıdaya ulaşımı için üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini adeta abluka altına aldı. İl genelinde kontrol görevlileri tarafından yılbaşı öncesi 'Denetlenmeyen hiçbir yer kalmayacak' sloganıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri tek tek kontrol ediliyor.

Kuru yemiş, şekerleme, pastane ve alkollü-alkolsüz ürünlerde yapılan denetimler, gıda güvenliği esas alınarak yapılıyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın güvenli ve mevzuata uygun şartlarda üretilmiş ve satışı yapılan gıdalara ulaşımı için aralıksız devam etmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Denetim üstüne denetim

Denetim üstüne denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title