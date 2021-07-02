Denetim sırasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
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Denetim sırasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

Denetim sırasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da güvenlik güçlerinin denetim yaptığı sırada bir restoranda çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Elazığ'da güvenlik güçlerinin denetim yaptığı sırada bir restoranda çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde kısıtlamanın kalktığı ilk gecede müzikli eğlence yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri kavgaya müdahale ederken olay yerine de çok sayıda takviye ekip istendi. Polislerin çabalarına rağmen kavgaya devam eden bazı şahıslar ise kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi.

Kavga, ekiplerin müdahalesi ile sona erdi. - ELAZIĞ

Denetim sırasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
Denetim sırasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
Denetim sırasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
Denetim sırasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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