Denetim serbestlik yükümlüleri okulları onardı
Haberler » Güncel » Denetim serbestlik yükümlüleri okulları onardı - Haber

Denetim serbestlik yükümlüleri okulları onardı

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol doğrultusunda, denetimli serbestlik yükümlüleri, Elazığ'daki bazı okulda bakım-onarım çalışması yaptı.

04.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:56
Denetim serbestlik yükümlüleri okulları onardı

ADALET Bakanlığı ve arasında yapılan protokol doğrultusunda, denetimli serbestlik yükümlüleri, 'daki bazı okulda bakım-onarım çalışması yaptı.  

Cezalarını denetimli serbestlik altında çeken yükümlülerin meslek edinmesi, topluma kazandırılması ve kamu yararına ücretsiz çalışmaları amacıyla Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol yapıldı. Protokol doğrultusunda da 15 yükümlü, yarıyıl tatilinde, Elazığ'daki çok sayıda okulda bakım onarım çalışması yaptı.   

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler