Denetim serbestlik yükümlüleri cezalarını belediyede çalışarak çekecekler

09.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:22

Adana'da haklarında kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma kararı verilen denetimli serbestlik yükümlüleri Yüreğir Belediyesi'nde çalışarak cezalarını tamamlayacak.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yüreğir İlçe Belediyesi arasında, denetim serbestlik yükümlülerinin temizlik işleri ile kamu binalarının bakım-onarım hizmetlerinde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir arasında imzalanan protokole göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yönlendirilen yükümlüler, Yüreğir Belediyesine bağlı birimlerde ücretsiz çalışacak.

Yüreğir Belediyesi, 2 yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Kışla Mahallesi'ndeki Eğitim ve Yenileme Atölyesinde yürüttüğü "Eskimesin Eşyalar, Yenilensin Hayatlar" projesine de destek sağlayacak.

İkinci el kıyafetlerin tadilatının yapıldığı, çocuklar için oyuncakların üretildiği atölyenin ihtiyacı olan malzemeler, belediye tarafından karşılanacak.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, çağdaş ceza infaz sisteminde asıl amacın, insanları tüketici pozisyonundan çıkarıp, topluma yararlı işlere yönlendirilmesi olduğunu belirtti.

Yurdagül, yükümlülerin, kamu hizmetlerine sağlayacakları iş gücü desteğinin yanında, temizlik, bakım ve onarım işlerinde ücretsiz çalışarak kamu bütçesine de ciddi anlamda katkı sunacağını ifade etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA