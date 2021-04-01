Denetim pulu nedir? Denetim Pulu pulu TDK anlamı!
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Denetim pulu nedir? Denetim Pulu pulu TDK anlamı!

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Denetim pulu nedir? Denetim Pulu pulu TDK anlamı!

Denetim pulu sözlükte ne anlama gelir? Denetim pulu nedir? Denetim Pulu pulu TDK anlamı! Detaylar haberimizde.

Etiket anlamında kullanılan Denetim pulu sözlükte ne anlama gelir? Denetim pulu nedir? Denetim Pulu pulu TDK anlamı! Detaylar haberimizde.

DENETİM PULU NEDİR?

Paketlerin, şişelerin ağızlarına konulan şerit veya etiket, bandrol

Devletçe verginin kesildiğini gösteren etiket, bandrol

DENETİM PULU SÖZLÜKTEKİ ANLAMI

"Devletçe verginin kesildiğini gösteren etiket, bandrol"

Dilek Ulusan
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