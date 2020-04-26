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Zübeyde Hanım, Güncel, Haber

Denetim noktasından kaçtı, polise yakalandı

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli kısa sürede yakalandı.

26.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:38
Denetim noktasından kaçtı, polise yakalandı

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli kısa sürede yakalandı. 

Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi önünde denetim yapan ekipler bir motosikletliyi durdurmak istedi. Ppolisin uyarısına rağmen kaçan motosikletliyi yakalamak için bölgedeki ekipler uyarıldı.  Kısa süre sonra Yosun Sokak'ta durdurulan motosikletlinin sokağa çıkma izni bulunan bir güvenlik görevlisi olduğu ancak, motosiklet kullanma belgesin olmadığı anlaşıldı. Adı açıklanmayan güvenlik görevlisine işlem yapıldı.


Kaynak: DHA

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