"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca "Gözlerim iyi görmüyor" diyerek kendini savundu
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"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca "Gözlerim iyi görmüyor" diyerek kendini savundu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | 3. Sayfa

"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca "Gözlerim iyi görmüyor" diyerek kendini savundu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde denetim noktasında "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polis ekiplerini harekete geçirdi.

"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca "Gözlerim iyi görmüyor" diyerek kendini savundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde denetim noktasında "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polis ekiplerini harekete geçirdi. İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şahıs, gözlerinin iyi görmediğini ve bu sebeple denetim yapan polis ekiplerini fark etmediğini söyleyerek kendini savundu.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkiinde bulunan denetim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin denetimi sırasında 34 PE 711 plakalı ve ön kısmında hasar bulunan bir otomobil, dubaları aşarak ekiplerin "Dur" ihtarına uymadı. Denetim noktası trafik ekipleri tarafından otomobil takibe alındı. D100 Karayolu İstanbul istikameti İzmit geçişinde yolu kapatan polis ekipleri, "Dur" ihtarına uymayan sürücüyü durdurdu. Araçtan indirilen şahsın aracında yapılan aramalarda ve kimlik sorgulamalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Araçtan inen Serkan Demirel isimli vatandaş, İstanbul'da hastaneye gittiğini, gözleri iyi görmediği için denetim noktasındaki polis ekiplerini fark edemediğini söyledi. Denetim noktasındaki dubaları aşarak ekiplerinin ihtarına uymadığı belirlenen şahsa 314 TL para cezası kesildi.

"Görsem neden durmayayım"

Ceza kesildiği için polis ekiplerine tepki gösteren şahıs Serkan Demirel, "Kartepe'de çevirme noktasına denk geldim. Ben görmediğimi söylüyorum. Ama polis ekipleri, 'Çevirme yaptık' diyor. Ben hiçbir şekilde polis ekiplerini görmedim. Görsem neden durmayayım? Orada yakalanmasam, İzmit'te yakalanacağımı çok iyi eminim. İzmit'te yakalanmasam, kesinlikle Dilovası'nda yakalanırdım. Evraklarım eksik olsa, aranmam olsa, arabamda uyuşturucu olsa neyse. Hastane randevum vardı. Yasağın da son günü, mecbur para gelmesi lazım. Onu da benden tamamladılar. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Şahıs yapılan işlemlerinin ardından yoluna devam etti.

'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'Gözlerim iyi görmüyor' diyerek kendini savundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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