Denetim Daire Başkanı ATB'de
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Denetim Daire Başkanı ATB'de

Denetim Daire Başkanı ATB'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Antalya Denetim Daire Başkanı Emre Gök ile Başkan Yardımcısı Sefa Altuntaş, Antalya Ticaret Borsası'nda bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Antalya Denetim Daire Başkanı Emre Gök ile Başkan Yardımcısı Sefa Altuntaş, Antalya Ticaret Borsası'nda bir araya geldi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ersan ve Hüseyin Simav'ın konuk ettiği Gök, Antalya'nın tarım, turizm ve üretim sektörlerinde ülkenin önde gelen illeri arasında yer aldığını kaydetti. Antalya'nın ülke ekonomisindeki yerine dikkat çeken Gök, bu nedenle 9 denetim dairesi başkanlığından birinin Antalya'da bulunduğunu belirtti. Daireye bağlı müfettişlerin, devletle mükellef arasında gerçek durumu ortaya çıkarmaya yönelik çalıştığı bunu yaparken de mükellef odaklı olduğunu söyleyen Emre Gök, yol gösterici nitelikteki çalışmalarıyla mükellefin zarar görmesinin önüne geçtiklerini anlattı.

"Kayıt dışılık büyümemizi engelliyor"

ATB Başkanı Ali Çandır, işletmelerin ve ekonominin büyümesindeki en büyük engelin kayıt dışılık olduğunu söyledi. Kayıt dışılıkta kurumsallaşma olmadığını, kurumsallaşma olmayınca da şirketlerin gelişiminin mümkün olmadığını kaydeden Çandır, "Bu konuda hepimizin eksiklikleri var. Bu işi iyi hale getiren, prosedürü azaltan, yükü hafifleten uygulamalar yapmalıyız" diye konuştu. Yurtdışında 3 aydan 3 aya devlet ile mükellefin helalleştiğini, 3 ayın sonunda devletin ödemesi varsa ödediğini, alacağı varsa tahsil ettiğini belirten Çandır, "Sistemi güncelleyerek daha uygulanabilir hale getirmeliyiz" dedi. - ANTALYA

Denetim Daire Başkanı ATB'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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