Denetim Başkana Bağlı Olmalıdır"

Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) yeni Başkanlık sisteminde hangi kuruma bağlanacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Demokrat Denetim Elemanları Platformu Başkanı Erhan Erenoğlu, VDK'nın doğrudan Başkan'a bağlı olması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan VDK'nın, yeni yönetim sisteminde Gelir Müsteşarlığı ya da Maliye Bakan Yardımcılığı'na bağlanmasının yanlış olacağı kanaatinde olduklarının altını çizen Erenoğlu, Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) 2011 yılında kurulduğuna dikkat çekti.

Demokrat Denetim Elemanları Platformu Başkanı Erhan Erenoğlu, "Vergi Denetim Kurulu, IMF dayatmalarına rağmen Cumhurbaşkanımızın kararlı iradeleri ile 2011 yılında kurulmuştur. Vergi Denetim Kurulu, bu ülkenin mali sisteminin bağımsızlığının sigortasıdır, milletimizin alın terinin garantörüdür, hazinemizin bekçisidir" dedi.

"Mali bağımsızlığımız açısından büyük zafiyetler doğurabilir"

VDK'nın zayıflatılmasına dönük adımlar atılacağı yönünde bazı söylentiler olduğunu dile getiren Erenoğlu şöyle konuştu: "Açıkça ifade etmek istiyoruz ki Vergi Denetim Kurulu'nu zayıflatacak olası bir uygulama, mali bağımsızlığımız açısından büyük zafiyetler doğurabilir. VDK'nın, yeni yönetim sisteminde Gelir Müsteşarlığı, Maliye Bakan Yardımcılığı ya da Gelir İdaresi'ne bağlanacağı yönünde birtakım iddialar var. Eğer bu iddialar gerçek ise bunun yanlış bir adım olacağı kanaatindeyiz".

"VDK'yı daha da güçlendirmek gerekmektedir"

VDK'nın yapısının daha da güçlenmesi için yeni Başkanlık sisteminde doğrudan Başkana bağlı olması gerektiğini ifade eden Erenoğlu, "100 yıllık köklü bir denetim reformu olan VDK'yı daha da güçlendirmek gerekmektedir. Çünkü Düyün-ı Umümiye'den beri süregelen lejyoneriteyi kırmanın en temel yolu, güçlü bir Vergi Denetim Kurulu'ndur. Bu da VDK'nın müsteşarlık ya da Bakan Yardımcılığına bağlanmasıyla değil, doğrudan Başkan'a (Cumhurbaşkanı) bağlı olmasıyla mümkün gözükmektedir" diye konuştu. - İSTANBUL