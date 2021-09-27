DENES'TE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI

Çekmeköy Belediyesi'nin yeni nesil eğitim projesi DENES (Deneysel Eğitim Sistemi)'e 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için başvurular başladı.

Uygulayarak öğreten yeni nesil eğitim projesi DENES (Deneysel Eğitim Sistemi) 'te ön başvuru ve kayıtlar başladı. 27 Eylül - 4 Ekim 2021 tarihleri arasında www. denesprojesi. comadresi üzerinden alınacak kayıtlar sonrası öğrenciler dört farklı kulüpte dokuz farklı branşta eğitim alabilecekler.

Eğitim bizim olmazsa olmazımız diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz " Eğitim ve öğretim geleceğimizin şekillenmesinde çok büyük bir öneme sahip. Çekmeköy Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimlerine, ilgi alanları ve yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız DENES (Deneysel Eğitim Sistemi) projesi ile yeni bir eğitim modelinin gelişmesi hedefliyoruz. DENES Projesi kapsamında çeşitli yaş grupları için Hobi Kulübü, Deneyimsel Öğrenme Kulübü, Bilim ve Teknoloji Kulübü, Kültür Sanat Kulübü oluşturduk. Böylece öğrenciler ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre tercih ettikleri atölyelerde deneyerek, uygulayarak, yaşayarak öğrenecek ve öğrendiklerini hayat pratiğine aktarabilecekler, " dedi.

Ömerli Bilgi Evi, Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi, Turgut Özal Kültür Merkezi, Hamidiye Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Yunus Emre Bilgi Evi, Sultançiftliği Ek Hizmet Binası ve Sırapınar Semt Konağı'nda uzman eğitmenler tarafından gerçekleşecek kurslarda Kulüp ve Atölyeler ise şöyle;

Deneyimsel Öğrenme Kulübü

Bilişsel Becerileri Geliştirme Atölyesi

Türkçe/ Edebiyat Paragraf Okur Yazarlık Atölyesi

Sayısal Okur Yazarlık Atölyesi

İngilizce Okumaları Atölyesi

Hobi Kulübü

Epoksi ve Ahşap Atölyesi

Drama Atölyesi

Bilim ve Teknoloji Kulübü

Kodlama ve Robotik Yazılım Geliştirme Atölyesi

Kültür Sanat Kulübü

Şiir ve Edebiyat Atölyesi

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