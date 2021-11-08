Deneme sınavı sonucu ölüm getirdi

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, okulda girdiği deneme sınavında öğretmeninin yaşanan bir olumsuzluktan dolayı kendisini uyardığını öğrenen annesi ile tartıştıktan sonra 5. kattan atlayarak intihar etti

Olay, Gazi Mahallesi Berra Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentteki fen lisesinde öğrenim gören Z.Ç. (17) isimli genç, geçtiğimiz hafta okulda deneme sınavına girdi. İddiaya göre, deneme sınavında yaşanan bir olumsuzluk üzerine öğretmeni genci uyararak, ailesine durumlar ilgili bilgi verdi. Olayı öğrenen anne dün akşam saatlerinde gençle tartıştı. Ardından odasına geçen Z.Ç., burada ismi öğrenilemeyen kardeşi ile oturduğu esnada bir anda balkona çıkıp kendisini boşluğa bıraktı. Beşinci kattan aşağı düşen çocuğu gören çevredekilerin durumu 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri genci Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Z. Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babasının da öğretmen olduğu öğrenilen Z. Ç.'nin Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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