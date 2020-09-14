Deneme Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandemi ne değildir? Pandeminin kelime anlamı nedir? Neden pandemi ilan edildi? Pandemi kim tarafından ilan ed
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Deneme Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandemi ne değildir? Pandeminin kelime anlamı nedir? Neden pandemi ilan edildi? Pandemi kim tarafından ilan ed

Pandemi, günlük hayatta duyduğumuz, haberlerden aşina olduğumuz bir kelime. Peki pandemi ne anlama geliyor? Pandemi nasıl ilan edilir? Pandemi neden ilan edilir?

Deneme Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandemi ne değildir? Pandeminin kelime anlamı nedir? Neden pandemi ilan edildi? Pandemi kim tarafından ilan ed
14.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:02

Pandemi, bir virüsün, hastalığın veya herhangi bir hastalık türünün dünyaya yayılması durumudur. Dünyanın her yerinde insanlara bulaşan ve artık bütün dünyaca tanınan bir virüsün salgın boyutuna ulaşmış halidir. Koronavirüs gibi bütün dünya tarafından kuşatılmış, insanların artık kaçamadığı bir salgın hastalık türüdür.

Neden pandemi ilan edildi?

Koronavirüs, insandan insana hızlı bir şekilde bulaşmaktadır. Bulaştığında ise insanlar üzerinde farklı reaksiyonlar göstermektedir. Bu durumun önüne geçilmesi gerektiğinden önlem amaçlı ilan edilmiştir. Ayrıca Pandemi, Covid-19 bütün dünyaya yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilir.

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