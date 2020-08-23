Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı -Kimliksiz gelip geç kaldılar sınava girebilmek için büyük mücadele verdiler -Bursa'da öğrencilere 2 hafta sonra girecekleri KPSS sınavının kopyası yapıldı geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmadı Bursa'da bir eğitim...

Deneme KPSS sınavına geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

-Kimliksiz gelip geç kaldılar sınava girebilmek için büyük mücadele verdiler

-Bursa'da öğrencilere 2 hafta sonra girecekleri KPSS sınavının kopyası yapıldı geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmadı

BURSA - Bursa'da bir eğitim kurumu KPSS sınavına girmeye hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yaptı. Geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmadı.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 6 Eylül tarihinde KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleşecek Bursa'da özel bir eğitim merkezi ise KPSS'ye girecek öğrencilere üzerindeki heyecanı atmaları ve sınavda nelerle karşılaşacaklarını göstermek için hazırlık sınavı yaptı. Sınava girmek için başvuran öğrenciler için sınava giriş belgesi çıkartıldı. Öğrencilere en genç saat 10.00'da sınava gelmeleri gelirken de yanlarında kimliklerini mutlaka getirmeleri uyarısında bulunuldu. Bazı öğrencilerin sınava geç kaldığı ve kimliksiz geldiği görüldü. Bu öğrenciler tüm ısrarlara rağmen bu gerçek sınav gibi düşünün bu size ders olsun gerçek sınavda da kimliğinizi unutup geç kalırsanız sınava alınmayacaksınız denilerek sınava alınmadı. Sınava geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldı. Düzenlenen sınavda 2 bin 150 öğrenci başarılı olabilmek için ter döktü.

Hazırlık sınavına girecek öğrenciler, "6 Eylül tarihinde KPSS sınavına gireceğiz. Sınav öncesi düzenlenen hazırlık sınavına giriyoruz. Bu sınavdaki amaç bizim sınav öncesi sınav stresimizi atmamız ve kendimizi test etmemiz, inşallah sınavda başarılı oluruz" dedi.

Sınavı düzenlenen özel eğitim kurumunun kurucusu Kemal Karakaya, "Bu sınav 2 hafta sonra yapılacak sınavın ön demosu. memur, öğretmen ve uzman adayları için 6 Eylül'de sınavımız var bizde bu sınav öncesinde tüm şartların sağlandığı ÖSYM'nin bizden istediği şartları sağlaya bildiğimiz bir sınav yapalım dedik. Düzenlediğimiz sınava herkes giriş belgesiyle katılabiliyor. Bu sınava giren öğrenciler gerçek sınav öncesi heyecanını yeniyor" dedi.

Kaynak: İHA