Deneme Erişimi: Nomos Online Premium

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Nomos Online Premium 30 Ekim 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Nomos Online Premium, içtihat, formlar, kılavuzlar, yasa koleksiyonları, dergiler ve yorumlar içerir.

Lütfen Trial Database Feedback Form'u doldurup kaynağın değerlendirilmesine katkıda bulunun. Öğrenci girişi için lütfen burayı tıklayın. İdari ve akademik personel girişi için lütfen burayı tıklayın.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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