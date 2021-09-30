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Deneme Erişimi: Beck-eBibliothek

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Deneme Erişimi: Beck-eBibliothek

Deneme Erişimi: Beck-eBibliothekDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Beck-eBibliothek 30 Ekim 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Deneme Erişimi: Beck-eBibliothek

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Beck-eBibliothek 30 Ekim 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Beck- ebibliothek, kamu hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında e-kitaplar içerir.

Lütfen Trial Database Feedback Form'u doldurup kaynağın değerlendirilmesine katkıda bulunun. Öğrenci girişi için lütfen burayı tıklayın. İdari ve akademik personel girişi için lütfen burayı tıklayın.

Saygılarımızla,

Kütüphane

Deneme Erişimi: Beck-eBibliothek

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