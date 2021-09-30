Deneme Erişimi: Beck-eBibliothek

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Beck-eBibliothek 30 Ekim 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Beck- ebibliothek, kamu hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında e-kitaplar içerir.

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Saygılarımızla,

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