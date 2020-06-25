Deneme çekimlerine özel mobil uygulama
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Deneme çekimlerine özel mobil uygulama

Normalleşme adımlarının hızlanmasıyla setlerde de gerekli önlemler alınarak çekimler yeniden başladı. Birçok proje ise ''motor'' diyebilmek için oyuncu seçmelerinin tamamlanmasını bekliyor.

Deneme çekimlerine özel mobil uygulama
25.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:25

Pandemi sürecinden etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz reklam, dizi ve sinema sektörü oldu.

Oyuncu seçmelerinin küçük, kapalı ve kalabalık ofislerde yapıldığı, sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun uygulanmakta zorlanıldığı için birçok yapım şirketi, oyuncu seçmelerini online olarak ilerletme kararı aldı. Bu süreçte oyuncular deneme çekimlerini kendi imkânlarıyla evlerinde yapmaya başladı.

Oyunculara dijital menajerlik hizmeti sunan ve deneme çekimlerini evden yapabilmelerini sağlayan Odi mobil uygulaması bu süreçte hayli revaçta. Uygulama yöneticileri, cast sürecinin evden yürütülmeye başlamasıyla günlük yüzlerce oyuncunun Odi'ye kaydolduğunu ve ihtiyacı karşılayabilmek için ekiplerini büyütme kararı aldıklarını belirtiyor.

Bir yıldır faaliyet gösteren mobil uygulama, sektöre Türkiye'nin her noktasından yeni oyuncular kazandırıyor. Odi ile oyuncular kendi profillerini yönetebiliyor, proje teklifleri için deneme çekimi yaparak oyuncu seçmelerine katılabiliyor ve projelerde yer alabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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