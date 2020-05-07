Deneme amaçlı yaptığı "hurmalı lokum" yoğun ilgi gördü
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Deneme amaçlı yaptığı "hurmalı lokum" yoğun ilgi gördü

Deneme amaçlı yaptığı 'hurmalı lokum' yoğun ilgi gördü
07.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:21

Deneme amaçlı yaptığı "hurmalı lokum" yoğun ilgi gördü Lokum ile hurma buluştu, damaklar şenlendi Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da lokum çeşitleri ne her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Deneme amaçlı yaptığı "hurmalı lokum" yoğun ilgi gördü

Lokum ile hurma buluştu, damaklar şenlendi

AFYONKARAHİSAR - Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da lokum çeşitleri ne her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Son olarak, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir lokum imalatçısı Ramazan ayına özel "hurmalı lokum" üretimi yaptı.

İlçede 16 yıldır lokum üreten 32 Yaşındaki Ahmet Sönmez, Ramazan ayına özel üretimini yaptığı hurmalı lokumun yoğun ilgi görmesiyle üretimini artırdı.

Üretimi Ramazan ayına özel gerçekleştirdiklerini belirten Sönmez, "Ramazan ayı içerisindeyiz, bizde Ramazan ayına özel bir şey yapalım diye düşündük. Aklımıza "hurmalı lokum" geldi. Denemesini yaptık, hurmayı mikserde çekerek uyguladık ve güzel bir şey oldu. Talep gelmeyede de başladı. Hurma bağşıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun bir talep almaya başladık. Kudus ve İran hurması gibi çeşitli hurmalar ile üretimimizi yapıyoruz. Mikser yardımı ile çektiğimiz hurmaları daha önce hazırladığımız yaprak lokumlara uygulayarak sarıyoruz. İlk başta deneme amaçlı yaptık ve önce komşularımıza ikram ettik ve beğendiklerini ilettiler bize. Damak tadına da uydu hurma ile lokum. İkisinin lezzeti de birbirini tamamladı ve güzel uyum sağlayarak birbiri ile bağdaştı ve ortaya güzel bir ürün çıktı. Talep yoğun olunca bizde üretimi devam ettirmeye başladık. Genelde sultan lokumlarında kullanıyoruk hurmalı lokumu. Daha önce ilk olarak haşhaşlı lokumu yapmıştım. Şimdi de hurmalı lokum üretmeye başladık ve damaklara hitap etmeye çalıştık" dedi.

Deneme amaçlı yaptığı 'hurmalı lokum' yoğun ilgi gördü

Kaynak: İHA

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