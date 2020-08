Deneme amaçlı başladı 20 dönüme çıkardı MERSİN'de ziraat mühendisi Sinan Berk, deneme amaçlı başladığı çarkıfelek meyvesinin üretimini 20 dönüm araziye çıkardı.

MERSİN'de ziraat mühendisi Sinan Berk, deneme amaçlı başladığı çarkıfelek meyvesinin üretimini 20 dönüm araziye çıkardı. Türkiye'de ilk defa ticari ürün olarak üretim yapmaya başlayan Berk, meyvenin üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yurt dışında yaptığı geziler sırasında tropikal meyve olan çarkıfelek meyvesini (Passion fruit) gören ziraat mühendisi Sinan Berk, Brezilya'dan tohum getirerek deneme amaçlı bahçesine ekmeye başladı. Fide haline gelen ağaçlar, ikinci yılında meyve vermeye başladı. Boyları yaklaşık 1 buçuk metreye kadar çıkan ağaçların her biri yaklaşık 250 meyve veriyor. Hasat edilen meyveler büyük marketlerin tezgahlarında 7 buçuk TL ile 10 TL arasında alıcı buluyor.

100 GRAMI İLE GÜNLÜK C VE A VİTAMİNİ İHTİYACI KARŞILANABİLİYORMeyvenin daha çok Brezilya, Ekvator, Avustralya, Arjantin gibi ülkelerde yoğun şekilde üretiminin yapıldığını belirten Berk, meyvenin Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu'da tüketildiğini söyledi. Aroması, tadı ve faydaları ile insanların çok fazla tüketildiği bir meyve olduğunu kaydeden Berk, "Biz bu meyvenin adını ' Mersin 'in tutku meyvesi' olarak adlandırmak istiyoruz. Bu meyve vitamin deposu. 100 gramı ile yetişkin biri günlük C ve A vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. İçindeki jel yapı bağırsaktaki hareketleri yavaşlattığı için kilo vermeye yardımcı olur. Selüloz ve hemiselüloz bakımından zengin olduğu için toplu kan şekerini dengelemekte. Diyabet hastalarının kullanabileceği bir meyve. Kalp rahatsızlıkları ile ilgili etkisi bulunmakta. Yüksek tansiyona iyi gelmekte. Mutluluk verici ve afrodizyak özelliği var" dedi.BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLİYORMersin'in de ikliminin bu meyvenin üretimine uygun olduğunu gördüklerini, bunun üzerine geçtiğimiz yıl deneme amaçlı üretime başladıklarını aktaran Berk, "Meyve endüstriyel anlamda tüketildiği gibi, insanların evlerinde de değerlendirebileceği bir meyve. Şu an aroması hazır içecek sanayisinde tatlandırıcı olarak kullanılmakta ancak bunun yanında dondurmalarda, keklerde kullanılabilmekte. Reçeli yapılabilmekte, meyve suyu olarak tüketilebilmekte. Narenciye ile çok uyumlu olduğu için miks yapılabilmekte" diye konuştu.KENDİNE HAS TADI VE AROMASI VARMeyvenin limon büyüklüğünde olduğunu ve mor rengini aldığında hasat zamanı geldiğinin bilgisini veren Berk şunları söyledi: "Dışı portakal kabuğu kalınlığında bir kabuk. İçerisinde jelimsi yapıda, çekirdekli bir sıvı var. Kaşıkla tüketiliyor. Hassas ve narin bir meyvedir. Raf ömrü yaklaşık bir ay sürdüğü için dışında bir solma olur ama kesinlikle içinde bir değişiklik olmuyor. Tadı asla değişmiyor, kendine has tadı ve kokusu muhafaza ediliyor."

Ziraat Mühendisi Sinan Berk'in en büyük hayali meyvenin üretimini yaygınlaştırarak, daha geniş alanlarda yapabilmek.

Kaynak: DHA