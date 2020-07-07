Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, deneme amacıyla yaptığı uçuşla 8 saat 15 dakika havada kalarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
07.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:55

Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, deneme amacıyla yaptığı uçuşla 8 saat 15 dakika havada kalarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Çorum'un Bayat ilçesinden havalanan milli sporcu Oğuzkan Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 292 kilometre katetti. Konya'da son bulan uçuşla birlikte Sadeer, bir ilke imza attı. Milli yamaç paraşütçüsü Sadeer, Bayat ilçesinden ilk kez uçuş yaptığını belirterek, bölgenin yamaç paraşütü açısından çok güzel olduğunu söyledi. Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 292 kilometre yol katederek havada 8 saat 15 dakika kaldığını sözlerine ekledi.

"Çorum yamaç paraşütü için ideal"

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, Bayat ilçesinden gerçekleştirilen uçuşta Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi. Karınlıoğlu, "Deneme olarak çıktığımız yolda rekora imza attık. Bayat'tan Konya'ya uzanan yolculukta 296 kilometre yol katedildi. 8 saat 15 dakika kalarak Türkiye rekoru kırılmış oldu. Sadece deneme amaçlı olmasına rağmen bir ilk gerçekleştirildi. Dün dünyada yapılan 'XC' uzun mesafe yarışlarında Türkiye dünyada ilk sıradaydı" dedi.

Çorum'un yamaç paraşütü açısından son derece değerli ve önemli bir yer olduğunu anlatan Karınlıoğlu, "Karasal iklimin başladığı yer Bayat ilçemiz. Bayat'tan başlayarak Hatay'a kadar uzanan bir rotamız var. Bu açıdan yamaç paraşütü pilotlarımızın buraya ilgi göstermesini istiyoruz. Osmancık ilçemizde Zeytinderesi, Oğuzlar ve Kösedağı'nda yamaç paraşütü yapılacak çok yer var. Bunun değerlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış 3. Sayfa
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor Güncel
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü Dünya
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı Dünya
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı Güncel
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Ankara'da ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de genç yıldız yine kadroda
Ankara'da ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de genç yıldız yine kadroda
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Erdoğan Berat Albayrak Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Zeki Müren Kemal Sunal Demet Özdemir
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Deneme amacıyla havalandı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 18:28:33. #1.15#
title