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Deneme amacıyla ektiği patatesten dönüm başına 6 ton ürün aldı

Mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde deneme amacıyla 5 dönüm arazide ekimi yapılan patateste yüksek verim elde edildi.

Deneme amacıyla ektiği patatesten dönüm başına 6 ton ürün aldı
17.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:04

Mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde deneme amacıyla 5 dönüm arazide ekimi yapılan patateste yüksek verim elde edildi.

Deniz seviyesinden yüksekliği 220 metre olan ve "İç Anadolu'nun Antalya'sı" olarak nitelendirilen ilçede, Akdeniz ikliminin hakim olması dolayısıyla yılda 3-4 kez ürün alınabiliyor.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Niğde'den gelip ilçeye yerleşen ve deneme amaçlı patates ektiği tarlasında hasat yapan üretici Kadir Aksoy'u ziyaret etti.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımın ve güvenli gıdanın değerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilçedeki ürün çeşitliliğine dikkati çeken Çam, şöyle devam etti:

"İlçemizde gördük ki çiftçimiz ne ekerse onu biçebiliyor. Patates ekildi, dönümünde 6 ton patates kaldırıldı. Bunun değerini bilerek topraklarımıza sahip çıkmalı, devletimizin sunduğu imkanlar ve teşvikler kapsamında tarıma daha çok önem vermeliyiz. Virüsün etkili olduğu zamanlarda gördük ki tarım tüm dünya için çok önemli. Gençlerin tarıma sıcak bakmadığı bir yüzyıldayız fakat tarımı gençlere sevdirerek bu mesleği gençleştirmek zorundayız."

Çam, Sarıcakaya'da kuşkonmaz, roka, domates, marul, maydanoz, tere gibi ürünler yetiştirildiğini dile getirdi.

Bölgede patatesin de üretilebildiğinin kanıtlandığını ifade eden Çam, "İlçemiz, İç Anadolu Bölgesi'nde gün geçtikçe önemli hale gelen bir bölge. Umuyorum ki tarımı gençleştirerek dünyaya rol model hale getirilmesini sağlayacağız." dedi.

"Adana patatesi kadar lezzetli"

Kadir Aksoy da ailesiyle 600 kilometre uzaktan gelip yerleştikleri ilçede tarımda elde ettikleri başarı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Deneme amaçlı ektiği patatesin veriminden çok memnun olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Böyle bir verim beklemiyorduk. Patates hem kızartmalık birinci sınıf patates olarak elimize geçti hem de verim olarak tatmin edici. Bu toprakların bereketini duyarak memleketimiz Niğde'den geldik, yüzümüzü kara çıkarmadı. Patatesimizi tadanlar, Adana patatesi kadar lezzetli olduğunu söylediler. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla ürün elde edeceğiz."

"Sarıcakaya patatesle de kendini ispat edecek"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da planlı şekilde üretim yapılırsa üreticinin her mevsimde yüzünün güleceğini ifade etti.

Tarımsal üretim için Sarıcakaya'nın çok kıymetli bir yer olduğunu vurgulayan Buluşan, "Dönümünde 6 tonluk bir rekolte çok önemli. İlk kez denendi ve güzel sonuç alındı. Biz son dönemlerde Eskişehir olarak patates konusunda kendi kendimize yeter hale geldik. Sarıcakaya, inşallah seneye daha fazla yaygınlaşacak üretimle patatesle de kendini ispat edecek." dedi.

Kaynak: AA

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