Denebunu Awards'ta ödüller sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denebunu Awards'ta ödüller sahiplerini buldu

Hürriyet - Haberler | Magazin
Denebunu Awards'ta ödüller sahiplerini buldu

Pazarlama ve reklam endüstrisine katkı sağlayan markaların ürünlerinin ve influencer'ların ödüllendirildiği Denebunu Awards, bu yıl üçüncü kez düzenlendi.

Pazarlama ve reklam endüstrisine katkı sağlayan markaların ürünlerinin ve influencer'ların ödüllendirildiği Denebunu Awards, bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen tören, Denebunu YouTube hesabında yayınlandı. Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği, Zorlu PSM Sky Lounge'ta gerçekleşen ödül töreninde 28 kategoride markalar, 5 kategoride ise influencer'lar ödüllendirildi. Törende influencer kategorilerinde Enis Arıkan, Danla Bilic, Gamze Erçel ve Yasemin Özilhan ödül aldı.

"En iyi güzellik influencer"ı ödülü Danla Bilic'e verildi.

"En parlayan influencer" Ece Dinç oldu.

"En iyi lifestyle influencer" ödülüne Gamze Erçel layık görüldü.

Denebunu kurucu ortağı Duygu Akbudak

KONUKLARIMIN ANASINI AĞLATIYORUM

Talk şov programı ile dikkat çeen Enis Arıkan, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. Şov programından bahseden Arıkan, "Konuklarımın anasını ağlatıyorum. Sağ olsunlar onlar da bana katlanıyor, kırmıyorlar beni" dedi.

Enis Arıkan, "En iyi erkek influencer" seçildi.

'BEYAZ SAÇLAR YAŞANMIŞLIK'

Burcu Esmersoy, saçlarındaki beyazlar için "Onlar yaşanmışlık. Erkekte de kadında da beyaz saçı çok seviyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Necip Uysal Caner Erkin Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denebunu Awards'ta ödüller sahiplerini buldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 08:59:29. #1.14#
title