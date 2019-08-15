Demre'ye saat başı otobüs seferi başladı

15.08.2019 12:48

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Muhittin Böcek kısa süre önce Demre ziyaretinde halka verdiği otobüs sözünü yerine getirdi. Demre'ye şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere otobüs tahsis edildi.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda ilçe ve beldelerde ihtiyaç olan noktalara da araç desteği veriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Demre'de vatandaşların ve Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın toplu taşıma aracı talebi üzerine kısa sürede ilçeye otobüs tahsis etti. Başkan Böcek, Demrelilere verdiği sözü kısa sürede tutarken, ilçede ilk şehir içi ulaşım aracına kavuştu.

Saat başı ulaşım

Demre'ye tahsis edilen yolcu taşıma otobüsü, Demre Su Ürünleri, Devlet Hastanesi, Kömürlük Sahili, ve Demre Hasan Ünal Meslek Yüksek Okulu güzergahında vatandaşlara hizmet verecek. Otobüs, mesai saatleri içerisinde her saat başı ulaşım sağlayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA