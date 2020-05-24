Demre'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti (2)
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Demre'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti (2)

ÜRETİCİLER YARALARINI SARMAYA BAŞLADIDemre'de dün etkili olan ve yer yer hızı 80- 100 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle seraları zarar gören üreticiler, yaralarını sarmaya başladı.

Demre'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti (2)
24.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:05

ÜRETİCİLER YARALARINI SARMAYA BAŞLADI

Demre'de dün etkili olan ve yer yer hızı 80- 100 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle seraları zarar gören üreticiler, yaralarını sarmaya başladı. Karabucak Mahallesi Sura mevkisindeki üreticiler, yıkılan ve naylon örtüleri yırtılan seralarında tamir yapıyor. Demir iskeletleri dahi kırılarak yerle bir olan seralarda kapya biberler, büyük zarar gördü.

Çiftçi kardeşler Şakir- Ali Sıkıcıoğlu da sabah erken saatlerde, seralarına gelerek fırtınanın verdiği zararı gidermek için kolları sıvadı. Kardeşler, tamamen yıkılan seradaki ürünlerin üzerini, güneşten etkilenmemeleri için siyah tülle kapattı. Çiftçi kardeşler ilk defa mayıs ayında bu kadar şiddetli rüzgar gördüklerini ve sabaha kadar korkudan uyumadıklarını söyledi.

Ali Sıkıcıoğlu, "Sera içinde kapya biberim ekiliydi. Kilogramı 8- 8,5 liradan toptancı haline götürülen bir ürün. Ancak şiddetli fırtına nedeniyle yerle bir oldu sera. Tahmini zararım 80- 100 bin lira arası" dedi.

Alparslan ÇINAR/DEMRE (Antalya),


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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