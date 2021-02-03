Demre'de mevsimi şaşıran ağaçlar çiçek açtı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sıcak havaya aldanıp, mevsimi şaşıran badem ve portakal ağaçları çiçek açtı. Kış mevsiminin ortasında çiçek açan ağaçlarda arılar polen toplarken, ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları yaşanırken, Demre'de ise ilkbaharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Demre'de sahillerde açan rengarenk begonviller, renk renk çiçekler görenlere, mevsimin bahar olduğunu çağrıştırdı. Ziyaretçiler fotoğraf çekerek bu güzelliği paylaşırken, çiçeklerde arılar polen topluyor.

Kış ortasında insanları şaşkına çeviren başka bir olay ise Demre'ye bağlı 400 rakımdaki Gürses Mahallesi'ndeki çiçek açan ağaçlar oldu. D-400 karayolunun Demre- Kaş arasındaki bölümünde yer alan Gürses Mahallesi'nde bir badem ağacı çiçek açtı. Normalde mart ayı başında çiçek açan badem ağacının çiçeklerinde arılar polen topladı. Nisan ayında çiçek açması gereken ancak sıcak havaya aldanan bir portakal ağacı da çiçeklerle doldu.İlçede öğretmenlik yapan Baniye Aydın, "25 yıldır Demre'de yaşıyorum. İlk defa bir badem ağacının bu kadar erken açtığına şahit oluyorum. Daha ocak ayının sonunda, şubat ayının başındayız. Küresel ısınma dediğimiz şey bu olsa gerek. Şu anda çok güzel bir görüntü. Muhteşem bir görüntü. Muhtemelen sonu gelmeyecek. Bu da üzücü bir şey" dedi.

Gürses Mahallesi'nde yaşayan bilgisayar uzmanı matematikçi Gülsüm Karaçalık da, "Ben burada doğdum, büyüdüm. Hiç ocak ayının sonunda şubat ayının başında bir badem ağacının çiçek açtığını görmedim. Burası denizden 400 metre yükseklikte. Bulut gibi çiçek açmış. Muhtemelen ölecekler. Kışın ortasındayız. Küresel ısınmanın sonucu olabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR