Demre'de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Demre Belediyesi bünyesinde çalışan 64 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Toplum yararına çalışma programı kapsamında verilen eğitime, İŞKUR üzerinden Demre Belediyesi'nde istihdam edilen 64 personelin katıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Nurettin Koç tarafından gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ile iş yerindeki tehlikeler anlatıldı.

Eğitim sonunda yapılan sınavda çalışanlar 70 ve üzeri puan alarak başarı gösterdiler. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmede ilgili personelin uygun departmanda istihdam edilmesi ve personelden maksimum verim sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.