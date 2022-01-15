DEMRE'DE GÜNEŞE ALDANAN AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇIP MEYVE VERDİ - Haberler
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DEMRE'DE GÜNEŞE ALDANAN AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇIP MEYVE VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkisini gösterirken güneşli günler geçiren Antalya'nın Demre ilçesinde yalancı bahara aldanan limon ağacı, begonvil çiçek açtı, dut ağacı meyve verdi.

ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkisini gösterirken güneşli günler geçiren Antalya'nın Demre ilçesinde yalancı bahara aldanan limon ağacı, begonvil çiçek açtı, dut ağacı meyve verdi.

Ülke genelinde soğuk ve karlı havanın etkisini gösterirken Demre'de kış aylarında bahar mevsimini aratmayan güneşli günler yaşanıyor. İlçede yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı. Karabucak mahallesinde denizden yaklaşık 300 metre yükseklikteki Sura mevkiinde, Mehmet Kaplan'ın bahçesindeki limon ağacı çiçek açtı. Nisan ayı ortasında çiçek açması beklenen limon ağacının yanı sıra aynı bahçedeki kırımızı dut meyve verdi. Haziran ayı başında meyve vermesi beklenen dut ağacı görenleri şaşırttı.

İlçe merkezindeki Kum Dağı mevkiinde farklı türdeki begonvil rengarenk çiçek açtı. Kış mevsiminde açan çiçekler güzelliğiyle çevre sakinlerini hayran bırakıtı. Mahalle sakinlerinden Alper Tunga Şimşekol, "Türkiye kar, kışla boğuşurken bahar mevsimi gibi hava yaşıyoruz. Begonviller çiçek açtı. Kış mevsiminde çok güzel görünüm oluştu" dedi.

DEMRE'DE GÜNEŞE ALDANAN AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇIP MEYVE VERDİ

DEMRE'DE GÜNEŞE ALDANAN AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇIP MEYVE VERDİ

DEMRE'DE GÜNEŞE ALDANAN AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇIP MEYVE VERDİ

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TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkisini gösterirken güneşli günler geçiren Antalya'nın Demre ilçesinde yalancı bahara aldanan limon ağacı, begonvil çiçek açtı, dut ağacı meyve verdi.

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