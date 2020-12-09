Demre'de deniz keyfi
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Demre'de deniz keyfi

09.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:13
Demre'de deniz keyfi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde iki gün etkili olan yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde iki gün etkili olan yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının yükseldiği ilçede iki arkadaş denize girdi. 

Demre'de iki gün yağan yağmurun ardından güneş açtı. Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı da 22 derece olunca vatandaşlar denize girdi. Demre'nin Kumdağı mevkisindeki yazlık evlerini, pandemi nedeniyle kışlığa çevirerek İstanbul'a dönmeyen uzun deniz gemi kaptanı Şefik Çakır ile arkadaşı olan aynı sitede kalan öğretmen Teyfit Varan, güzel havayı görünce denize girdi. İki arkadaş denize atlayıp, bol bol yüzdü. Yaklaşık yarım saat denizde kalan Çakır ve Varan, denizden çıktıktan sonra da açık havada duş alıp, yazdan kalma bir gün yaşadı. Şefik Çakır, "Benim gibi bir Trabzonluya bu mevsimde denize girmek sanki bir rüya. Deniz çok güzeldi. Hiç dalga yok. Denizin suyu dışarıdan daha sıcak. Demre bu anlamda gerçekten bir cennet. Dün hava epeyce soğuk ve yağmurlu idi. Bugün yazı yaşadık. Harika bir gün" dedi.Teyfit Varan da, "Denizin altını gözlükle izledim. Denizin dibi de pırıl pırıl. Ancak kocaman bir balon balığı gördüm. Sürü halinde ıskarmoz balıklarını gördüm. Deniz, hava, su, doğa her şey harika. Aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadım. Benim için yazdan bir farkı yoktu" diye konuştu.


Demre'de deniz keyfi
Demre'de deniz keyfi
Demre'de deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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