Demre'de de orman yangını çıktı

Antalya'nın Demre ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Demre ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. Yangının bulunduğu alana karadan ulaşımda güçlük çekilirken, bölge yakınında sera ve evleri bulunan vatandaşlar korku içerisinde yangını izliyor.

Demre'de saat 18.00 sıralarında Hoyran ve Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bir anda dumanlar dağı ve gökyüzünü kapladı. Alevlerin yakın bölgedeki sera ve evleri de tehdit ettiği öğrenildi. Vatandaşlar korkulu gözlerle yangını seyrederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin karadan ulaşımın bulunmadığı yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çektiği bilgisi verildi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yanan bölgeye ulaşımın karadan çok zor olduğuna dikkat çekerek, havadan müdahalenin olması gerektiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı