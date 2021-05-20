Demre'de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu

Antalya'nın Demre ilçesinde kıyıya nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku ölüsü vurdu.

Antalya'nın Demre ilçesinde kıyıya nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku ölüsü vurdu. Ağzından kan gelen fokun neden öldüğü ise belirsizliğini koruyor.

Demre'de dün öğle saatlerinde Büyükkum Mahallesi Korsan Koyu bölgesine gelen vatandaşlar, kıyıda hareketsiz bir şekilde duran Akdeniz Foku'nu gördü. Ağzından kan geldiğini fark eden vatandaşlar, fokun öldüğünü fark etti. Bazı vatandaşlar fokun ağzını açmaya çalışıp neden kan geldiğini öğrenmek istese de başarılı olamadı.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku'nun ölümü vatandaşları üzerken, neden öldüğü ise belirsizliğini koruyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı