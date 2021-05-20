Demre'de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demre'de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu

Demre'de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Demre ilçesinde kıyıya nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku ölüsü vurdu.

Antalya'nın Demre ilçesinde kıyıya nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku ölüsü vurdu. Ağzından kan gelen fokun neden öldüğü ise belirsizliğini koruyor.

Demre'de dün öğle saatlerinde Büyükkum Mahallesi Korsan Koyu bölgesine gelen vatandaşlar, kıyıda hareketsiz bir şekilde duran Akdeniz Foku'nu gördü. Ağzından kan geldiğini fark eden vatandaşlar, fokun öldüğünü fark etti. Bazı vatandaşlar fokun ağzını açmaya çalışıp neden kan geldiğini öğrenmek istese de başarılı olamadı.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku'nun ölümü vatandaşları üzerken, neden öldüğü ise belirsizliğini koruyor. - ANTALYA

Demre'de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu
Demre'de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu
Demre'de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar
Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar
Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu
Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu
Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi intihar girişiminde bulundu
Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi intihar girişiminde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Adem Büyük Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demre'de ağzından kan gelen ölü Akdeniz Foku kıyıya vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 12:34:05. #1.16#

title