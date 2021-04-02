Demon's Souls Remake yönetmeni Sony Interavtive Entertainment Japan Studio'dan ayrıldı

Puppeteer ve Demon's Souls remake yönetmeni Gavin Moore, Sony Interactive Entertainment Japan Studio'dan ayrıldığı açıkladı.

Gavin Moore ayrılığı Twitter hesabından "Yeni ve heyecan verici fırsatların peşinden koşma zamanı" diyerek duyurdu. Ve Gavin Moore ayrılığı resmen açıkladı.

Gavin Moore Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"18 yılı Japonya'da olmak üzere Sony'de 24 yıl geçirdikten sonra, dün Japan Studio'daki son günümdü. Hayatımın büyük bir parçası olan stüdyonun yaratıcı ruhunu ve dostluğunu çok özleyeceğim. Yeni ve heyecan verici fırsatların peşinde koşma zamanı."

PlayStation Indıes patronu ve eski Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios başkanı Shuhei Yoshida ise cevap olarak;"Yıllar boyunca süren çalışmaların ve bağlılığın için teşekkürler Gavin. Sonraki maceranı öğrenmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sony Interactive Entertainment Japan Studio bugun ile beraber artık kemerleri sıkmaya başladı. Oyun geliştirmeyi artık bırakan şirketinsadece iş ve yerelleştirme departmanları kaldı. Astro Bot serisi geliştiricisi ASOBI Team ise ayrı bir stüdyoda işlevlerini sürdürmeye devam edecek ve bazı Sony Interacive Entertainment Japan Studio çalışanları ASOBI Team'e kaydırılacak. Bu süreçte Shunsuke Saito, Kentaro Motomura, Masami Yamamoto, Masaaki Yamagiwa, Tereyuki Toriyama, Keiichiro Tonyama, Kazunobu Sato ve Junya Okura gibi pek çok yüksek profilli isim stüdyodan kaldırıldı.