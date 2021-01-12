Demokratların Georgia Zaferi Kongre'de Dengeleri Nasıl Değiştirecek?

Güney eyaletlerinden Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde Demokrat Partili adaylar iki sandalyeyi de ele geçirerek partilerinin 100 üyeli Senato'da çoğunluk avantajını elde etmesini sağladı.