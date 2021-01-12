Demokratların Georgia Zaferi Kongre'de Dengeleri Nasıl Değiştirecek?
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Demokratların Georgia Zaferi Kongre'de Dengeleri Nasıl Değiştirecek?

12.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:47

Güney eyaletlerinden Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde Demokrat Partili adaylar iki sandalyeyi de ele geçirerek partilerinin 100 üyeli Senato'da çoğunluk avantajını elde etmesini sağladı.

Güney eyaletlerinden Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde Demokrat Partili adaylar iki sandalyeyi de ele geçirerek partilerinin 100 üyeli Senato'da çoğunluk avantajını elde etmesini sağladı.

Demokratların Georgia Zaferi Kongre'de Dengeleri Nasıl Değiştirecek?

Kaynak: DailyMotion.com

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