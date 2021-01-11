Demokratların "Anayasa'nın 25. ek maddesine göre Trump görevden alınsın" baskısı artıyor
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Demokratların "Anayasa'nın 25. ek maddesine göre Trump görevden alınsın" baskısı artıyor

11.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:00
Demokratların

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Anayasa'nın 25. ek maddesini kullanarak Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini başlatmasını öngören tasarının Temsilciler Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmesine Cumhuriyetçiler karşı çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Anayasa'nın 25. ek maddesini kullanarak Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini başlatmasını öngören tasarının Temsilciler Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmesine Cumhuriyetçiler karşı çıktı.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının siyasi yansımaları sürerken, Trump üzerindeki "görevden alınma" baskısı da artıyor.

Temsilciler Meclisinde yapılan kısa oturumda Demokratlar, Anayasa'nın 25. ek maddesine göre Pence ile kabinenin Trump'ı görevden almasını öngören bir tasarıyı oturum başkanına sundu.

Herhangi bir itirazın olmaması durumunda direk kabul edilecek olan tasarıya, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler itiraz etti.

Demokratlar, tasarıyı salı günü Temsilciler Meclisi Genel Kurul gündemine alıp oylayacaklarını ve kabul edilmesi için gereken salt çoğunluğa sahip olduklarını bildirdi.

Söz konusu tasarının yarın onaylanması beklenirken, tasarıya göre Başkan Yardımcısı Pence'in, Trump'ı görevden alma konusunda adım atması için 24 saatlik süre veriliyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu süre içinde Pence'in adım atmaması durumunda çarşamba günü Trump'a karşı azil maddesini oylayacaklarını belirtti.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, sabah saatlerinde sundukları tasarıyla Trump'a, 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlamasını yöneltmişti.

Söz konusu azil maddesinin Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi halinde Trump, "görevden alınması istemiyle ikinci kez suçlanan ilk başkan" olarak tarihe geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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