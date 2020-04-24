Demokratların aday adayı Joe Biden: Trump başkanlık seçimlerini ertelemeye çalışacak Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısı Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını düşündüğünü söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti aday adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını söyledi.

Obama döneminde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Biden, "Sözlerimi not edin. Bence erteleyebilmek için seçimlerin neden yapılamayacağına dair bir bahane üretecek" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle