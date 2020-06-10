Demokratlardan Polis Şiddeti ve Irkçılığa Karşı Yeni Tasarı Polis teşkilatlarınde eyaletler genelinde yeniden yapılandırılmaya gidilirken, Kongre'deki demokratlar da yeni bir tasarı hazırlığında.

Polis teşkilatlarınde eyaletler genelinde yeniden yapılandırılmaya gidilirken, Kongre'deki demokratlar da yeni bir tasarı hazırlığında. Irkçılığa ve polis şiddetine karşı hazırlanan bu tasarı cumhuriyetçiler kanadında destek bulacak mı? Serhan Akif Akyıldız'dan dinliyoruz Kaynak: DailyMotion.com