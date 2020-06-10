Demokratlardan Polis Şiddeti ve Irkçılığa Karşı Yeni Tasarı
Polis teşkilatlarınde eyaletler genelinde yeniden yapılandırılmaya gidilirken, Kongre'deki demokratlar da yeni bir tasarı hazırlığında.
10.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:19
Polis teşkilatlarınde eyaletler genelinde yeniden yapılandırılmaya gidilirken, Kongre'deki demokratlar da yeni bir tasarı hazırlığında. Irkçılığa ve polis şiddetine karşı hazırlanan bu tasarı cumhuriyetçiler kanadında destek bulacak mı? Serhan Akif Akyıldız'dan dinliyoruz
Kaynak: DailyMotion.com