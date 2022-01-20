Demokratlardan Biden'a hava saldırısı politikalarını gözden geçirme çağrısı

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Joe Biden'a terörle mücadele stratejisini ve insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda hedef alma kriterlerini gözden geçirme çağrısı yaptı.

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Joe Biden'a terörle mücadele stratejisini ve insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda hedef alma kriterlerini gözden geçirme çağrısı yaptı.

Demokrat 11 Senatör ve 39 Temsilciler Meclisi üyesi, Biden'a gönderdikleri mektupta, ABD'nin son dönemde yurt dışında düzenlediği hava operasyonlarında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve bunun "sistematik başarısızlıkların" sonucu olduğunu öne sürdü.

Söz konusu saldırıların sürekli tekrarlandığına ve bu konuda kimseden hesap sorulmadığına işaret edilen mektupta, "Bu durum, ABD silahlı kuvvetlerine ve hükümetine, askeri hedef olmayan kişiler de dahil sivil ölümlerinin modern çatışmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğu mesajını veriyor, halbuki bu durum, politikalardaki başarısızlığın bir sonucudur ve bunun önüne geçilebilir." ifadesi kullanıldı.

Mektupta Biden yönetimine, terörle mücadele stratejisini ve insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda hedef alma kriterlerini gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Söz konusu mektubun, New York Times'ın ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde Kabil'de düzenlediği hava operasyonunda, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle hedef aldığı yardım kuruluşu çalışanı Zemari Ahmadi dahil aile mensuplarından 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı görüntüleri yayınlamasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.